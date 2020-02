OM : Un défenseur central et milieu et un attaquant… Les 3 bons plans mercato du weekend

Après chaque journée de Ligue 1, FCMarseille vous propose 3 bons plans mercato. Trois joueurs pas forcément connus mais qui ont brillé lors de la dernière journée et qui ne feraient pas de mal à l’effectif olympien un peu court cette saison. Sans être des titulaires en puissance à l’OM ils pourraient apporter un plus dans la rotation d’AVB. On continue avec la J22 avec un défenseur central, un milieu et un ailier…



Axel Disasi/ Reims / français / 21 ANS

Auteur d’une première période remarquable face à Angers, Disasi a affiché une grosse puissance physique. Souvent bien placé et a maitrisé les ballons aérien, un élément fort de la défense champenoise.

Le+ pour l’OM : Recruté gratuitement en 2016 en provenance du Paris FC, le défenseur de 21 ans s’est imposé au Stade de Reims. Le défenseur est jeune et n’aura plus qu’un an en juin prochain. Vu l’état financier du club olympien un départ de Kamara ou Caleta Car n’est pas à exclure l’été procahibn recruter un jeune talent à ce poste pourrait donc être une obligation.

La cote : 5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2021

Alexis Claude-Maurice / Nice / français / 21 ans

Replacé dans un rôle de milieu relayeur, il a enfin réaliser un bon match depuis son recrutement. Auteur de plusieurs percées, mais aussi des frappes, c’est lui qui décale Boudaoui à l’origine du but de Dolberg. Claude Maurice aura aussi tapé sur le poteau dans ce match.

Le+ pour l’OM : L’OM devrait miser sur de jeunes talents lors des prochains mercato. Nice a misé gros sur l’ancien lorientais en offrant 13M€. Le jeune joueur offensif était décevant depuis son arrivée, son match comme milieu relayeur pourrait le relacer. L’OM va perdre des joueurs à ce poste (Sanson, Lopez ?).

La cote : 9M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2024

Mama Baldé / Dijon / guinéen / 24 ans

Auteur un doublé (3e, 20e) Mama Baldé à surement réalisé son meilleur match avec Dijon. Il a été efficace et très combatif…

Le+ pour l’OM : Recruté gratuitement l’été dernier en provenance du Portugal, cet ailier droit est combatif est solide. Un profil low cost qui peut apporter une solution dans la rotation très courte de l’OM en attaque.

La cote : 2.5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2022