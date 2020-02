OM : Un défenseur central, un latéral gauche et un attaquant… Les 3 bons plans mercato de la J24

Après chaque journée de Ligue 1, FCMarseille vous propose 3 bons plans mercato. Trois joueurs pas forcément connus mais qui ont brillé lors de la dernière journée et qui ne feraient pas de mal à l’effectif olympien un peu court cette saison. Sans être des titulaires en puissance à l’OM ils pourraient apporter un plus dans la rotation d’AVB. On continue avec la J24 avec un défenseur central, un latéral gauche et un attaquant polyvalent…



Brendan Chardonnet/ Brest / francais / 25 ANS

Il a eu sa chance suite à la suspension Castelletto, il a été impeccable en défense centrale face à Rennes. Solide dans les duels, il a aussi été souvent bien placé…

Le+ pour l’OM : L’OM pourrait être amené à sacrifier un de ses jeunes défenseurs cet été pour renflouer ses caisses (Kamara, Caleta-car?). Chardonnet est clairement une solution low cost qui pourrait être interessante dans l’optique d’un 4e défenseur. Ce dernier a été formé à Brest…

La cote : 0.8M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2021

Florian Miguel / Nîmes / franco-portugais / 23 ans

Malgré un début de match compliqué face à Gelson Martins, Miguel s’est relancé et a souvent accompagné sa ligne d’attaque. Il égalise (27e), sur un service de Ferhat… Un latéral gauche combatif.

Le+ pour l’OM : L’OM joue sans latéral gauche depuis le départ de Patrice Evra il y a plus de deux ans. Miguel a le profil parfait pour venir doubler le poste de latéral gauche, le joueur est jeune et dispose d’un super état d’esprit. Reste à savoir si le jeune Rocchia aura sa chance…

La cote : 2M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2021

Stephy Mavididi/ Dijon/ anglais / 21 ans

Le jeune anglais a été décisif ce weekend avec Dijon. Il a ouvert le score d’un tir en pivot (15e), il a aussi a trouvé intelligemment Tavares sur le 2-1 (24e) et a marqué un second but, celui du 3-2 en fin de match (90e). Ce dernier est à 8 buts et 2 passes décisives en 25 matches TTC.

Le+ pour l’OM : L’OM n’a pas assez de solutions offensives dans son effectif. Mavididi a l’avantage de pouvoir jouer en pointe ou sur un côté. Ce jeune attaquant anglais formé à Arsenal est prêté par la Juventus à Dijon jusuq’à la fin de la saison. Une bonne pioche peu onéreuse pour allonger la rotation ?

La cote : 1.5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2022 (Juventus)