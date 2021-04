OM : Un défenseur du Canet Roussillon FC raconte comment ils ont humilié les Marseillais…

Véritable humiliation de cette saison, l’Olympique de Marseille a été éliminé de la Coupe de France par Canet-en-Roussillon. Un défenseur du club explique comment lui et ses coéquipiers ont préparé le match.

Après tous les événements qui ont marqué la saison de l‘Olympique de Marseille (Eyraud vs Supporters, Commanderie, départ d’AVB…), les joueurs ont livré une énorme contre-performance face à Canet-en-Roussillon en Coupe de France.

il y avait la place face à l’OM — MBIMBA

Interrogé par Ultimo Diez, le défenseur Glenn Mbimba raconte comment ils ont préparé la rencontre et la joie des joueurs dans le vestiaire après cette grosse victoire.

« Ce sont des joueurs de football de très haut niveau… Certes, on n’a pas la même carrière ou les mêmes salaires, mais ils sont humains comme nous. On savait qu’on pouvait le faire, qu’il y avait la place pour passer. Il fallait qu’on soit ultra-motivés, à plus de 100%. On savait que sur un match de coupe, il y avait la place face à l’OM. Des clubs amateurs comme Andrézieux, Quevilly-Rouen ou Grenoble l’ont déjà fait en éliminant Marseille. Ça nous a clairement inspirés Dans le vestiaire c’était incroyable ! Sur l’instant, c’était vraiment la fête ! Le téléphone n’arrêtait pas de sonner, j’ai reçu plein de messages et des encouragements. Après, il a fallu passer à autre chose pour aborder au mieux le match contre Boulogne-sur-Mer. On a eu 3 semaines pour préparer cette rencontre. La qualif’ est digérée, on est complètement focalisés sur le prochain match. » Glenn Mbimba – Source : Ultimo Diez (07/04/21)