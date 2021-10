OM / Ligue 1 : Un Marseillais dans l’équipe-type du weekend

Alors que William Saliba a réalisé un énorme match, son coéquipier Duje Caleta-Car a été lui aussi très solide. De quoi intégrer l’équipe type de Ligue 1 de la 11e journée de championnat…

Désormais titulaire dans la défense à trois de Jorge Sampaoli, à la place de Leo Balerdi, Caleta-Car montre qu’il s’impose de plus en plus. Très bon à côté de Saliba, lors du match nul face au PSG, le Croate est dans l’équipe type de la 11 ème journée de Ligue 1. C’est le seul joueur de l‘Olympique de Marseille…

L’éclatant succès des Sang et Or contre Metz (4-1) leur permet de bien figurer dans notre onze du week-end. Lens fait mouche > https://t.co/3RVvpGSy0e pic.twitter.com/7k5pO0gAXE — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 25, 2021

Il peut sécuriser la défense– Filhol

« Je pense que la concurrence avec Balerdi est relancée, parce que j’ai l’impression que Sampaoli se dit qu’il a deux joueurs derrière qui prend déjà beaucoup de risques au poste de stoppeur. Peut-être qu’en mettant un joueur axial beaucoup plus sobre dans son jeu, ça peut sécuriser la défense. J’ai pas trouvé Caleta-Car exceptionnel, il est un peu lent, et fait beaucoup de touches de balles. Par contre, il assure et fait pas des boulettes comme Balerdi, il est plus concentré. Dans cette défense à trois au milieu, il amène une certaine sécurité. » Nicolas Filhol— Source: FCM (18/10/21)