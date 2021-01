OM : Un départ étonnant dans l’organigramme

Le directeur de l’impact et de la communication de l’OM, Grégoire Kopp a quitté son poste selon la Provence…

Grégoire Kopp a quitté l’@OM_Officiel cette semaine. « Il s’agit d’une fin de collaboration », explique sobrement le club #TeamOM #OM https://t.co/fwwEdzciJf — La Provence OM (@OMLaProvence) January 29, 2021

Selon la Provence, Grégoire Kopp a terminé son aventure à l’OM. Le club a expliqué qu’ « il s’agit d’une fin de collaboration ». L’ancien conseiller ministériel avait été désigné directeur de l’impact et de la communication de l’OM, Un poste important et une nomination de moins d’un an. Incompatibilité entre les deux ? On devrait en savoir plus.