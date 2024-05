OM : Un dernier naufrage et la fin de l’illusion !

L’Olympique de Marseille s’incline face à l’Atalanta (3-0) ce jeudi lors des demi-finales retour de Ligue Europa.

retrouvez ci-dessous le replay du débrief à chaud de cette rencontre sur le plateau de FC Marseille avec Jean Charles de Bono, Nicolas Filhol, Lilan et Yacine Youssfi ! Au programme, les enseignements à tirer de cette rencontre, l’analyse de la prestation des olympiens, et les réactions à chaud de l’entraineur et des joueurs !

On répond également à vos question tout au long de ce live.

