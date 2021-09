OM: Un des effectifs les plus jeunes d’Europe !

Malgré la défaite face à Lens ce dimanche, et le nul concédé à Angers ce mercredi, l’Olympique de Marseille réalise un bon début de saison. Pourtant, l’effectif marseillais est jeune comme le démontre cette statistique…

En effet, d’après le CIES Football, l’effectif de l‘Olympique de Marseille est le sixième plus jeune des cinq grands championnats, avec une moyenne d’âge de 24,81 ans. Parmi ce classement, on retrouve Monaco à la première place, l’ASSE à la troisième, Brest juste derrière les Verts, et enfin l’OGC Nice pointe à la neuvième positon.

Youngest teams: @AS_Monaco leads the big-5⃣ league table 🌱 Six 🇫🇷 @Ligue1UberEats teams in the top 🔟 including @ASSEofficiel & @OM_Officiel 😎 Data for teams in 7⃣2⃣ leagues worldwide in the @CIES_Football ⚽️ Weekly Post ➡️ https://t.co/CZjaDvpoLY pic.twitter.com/P5SQ0OqkTa — CIES Football Obs (@CIES_Football) September 27, 2021

Comme l’a expliqué Jorge Sampaoli, l’effectif est jeune, il va donc devoir progresser sur divers aspects…

Il y a un standard défensif plus élevé que cette équipe jeune commence a atteindre– Sampaoli

« La réalité, c’est que l’équipe contrôle mieux la rencontre aujourd’hui, elle attaque mieux, donc défend mieux, logiquement. Il y a un standard défensif plus élevé que cette équipe jeune, neuve, commence à atteindre. Il y a encore beaucoup de choses à développer, à corriger. En général, quand on attaque plus, on est plus ouverts à concéder des occasions. Contre Rennes, l’équipe a moins bien défendu qu’à Monaco ou à Moscou. Il y aura des hauts et des bas, on ne gagnera peut-être pas tous les matches. » Jorge Sampaoli— Source: Conférence de presse (21/09/21)