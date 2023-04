OM : Un détail aurait déjà pu prédire la victoire des Marseillais à Lyon !

L’OM remporte l’Olympico à l’extérieur pour la première fois depuis 2007. Under et Gusto contre son camp ont permis la victoire des marseillais. Après le match, sur le plateau du débrief à chaud, notre invité Yacine Youssfi se réjouit de ce succès.

L’OM a gagné l’Olympico 2-1 face à l’OL. Le match était équilibré, avant le but de Malo Gusto contre son camp dans les ultimes secondes de la partie. Sur le plateau du débrief à chaud, notre invité Yacine Youssfi donne son analyse de ce match. Ce dernier explique d’ailleurs que ce succès était à prévoir puisque sur les dernières victoires face à Lyon, elles étaient souvent au mois d’avril !

L’analyse du match est à retrouver dans le replay complet de l’émission ci-dessous.

En fait avril, c’est notre mois face à Lyon

« C’est historique parce que ça remonte à novembre 2007 qu’on avait plus gagné à Lyon, explique Yacine Youssfi le plateau du débrief à chaud. Et c’était 2-1 à l’époque avec un doublé de Mamadou Niang. Je viens de réaliser que sur les vingt dernières années à chaque fois qu’on a affronté Lyon en avril, on a gagné. En avril 2004, on a gagné 2-1 à Gerland, en avril 2006 on gagne en coupe de France 2-1, en avril 2008, on gagne 3-1. Et on gagne aussi la finale de la coupe de la Ligue en avril 2012 1-0. En fait avril, c’est notre mois face à Lyon. Durant ce mois, on ne fait que fumer les Lyonnais. Ce soir la série continue de victoire et on met fin à plus de 15 ans d’invincibilité lyonnaise. Ça a été un match un peu compliqué au départ à cause du pressing lyonnais. On a trop cherché à sauter le milieu de terrain. Puis au fur et à mesure, ce pressing s’est essoufflé. Après, c’est logique, ils ne peuvent pas faire un pressing de malade tout le match. On a manqué d’efficacité, en première mi-temps tout d’abord. Puis en deuxième mi-temps, on doit tuer le match. Clauss aurait pu nous tuer le match. Beaucoup d’entre nous se sont dits que l’OM a été puni. Sauf qu’en deuxième mi-temps, on est allé presser haut les Lyonnais. On a fait preuve d’une grande force de caractère. Et on est allé chercher ce but en fin de match.»