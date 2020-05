OM : Un dîner « Ligue des Champions » pour Alvaro !

Ce vendredi soir, Alvaro Gonzalez a fêté la qualification en Ligue des Champions avec un dîner en compagnie de ses parents et de son frère !

Depuis le début du confinement, Alvaro Gonzalez est très présent sur les réseaux sociaux. Sur Twitter notamment où il partage ses activités mais aussi sur Twitch où il joue à FIFA 20, en compagnie du champion du monde 2018, Rockyy, supporter de l’OM.

Dîner de ligue des champion!!! — ALVARO

Avec l’arrêt du championnat et l’officialisation de la qualification de l’OM en Ligue des Champions, le défenseur espagnol continue d’être actif sur ses réseaux sociaux ! Ce vendredi soir, il a partagé une photo où il est en compagnie de ses parents et de son frère, autour d’un repas. « Dîner de Ligue des Champions », a-t-il commenté en invitant les Marseillais à visiter la ville de Potes en Espagne.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Lee demande un bon de sortie ?

Dîner de ligue des champions!!! Marseille, je vous propose d’envahir Potes quand on peut !!! Combien tu m’as manqué!!! Llegó la @ChampionsLeague a Potes!!! 💙🙌🏼⚽️ @soydeliebana @OM_Officiel pic.twitter.com/5pt1Mitjoh — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) May 8, 2020

JE ME POSE QUELQUES QUESTIONS– ALVARO

« Je me pose quelques questions. J’ai fait le nombre de matchs nécessaire pour que l’OM active l’option d’achat obligatoire qu’il y a dans mon contrat. Mais comme le championnat de France n’est pas allé au terme de ses 38 journées, il y a comme un vide juridique, et je suis un peu dans l’attente. J’espère qu’il n’y aura pas de problème car le seul endroit où je veux être, c’est à Marseille. J’ai toujours parlé avec le cœur et avec sincérité: je n’ai que l’OM en tête. J’y suis heureux, je veux y jouer la Ligue des champions et je me suis battu pour ça. Villarreal est un club qui sait se comporter en « gentleman ». Ils m’ont toujours dit qu’ils m’aideraient à jouer là où je le souhaite et ce ne serait pas juste que tout le monde ne fasse pas les efforts nécessaires pour je sois à l’OM. J’espère que cela se fera rapidement pour que je puisse être libéré et serein dans ma tête, avec un seul objectif: la reprise avec l’OM en juin prochain »

Alvaro – Source : RMC