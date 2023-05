OM : Un énorme changement acté pour la Ligue des champions !

Grâce à la défaite 1-2 de l’AZ Alkmaar hier soir en Ligue Europa Conférence, la France reste cinquième à l’indice UEFA. Une bonne nouvelle pour l’OM et les autres équipes de ligue 1. En effet, La France aura les trois premières places de Ligue 1 directement qualificatives pour la phase de poules de la Ligue des Champions et une 4e place en tour préliminaire à partir de la saison 2024-2025.

L’indice UEFA français est sauvé. La défaite du club néerlandais de l’AZ Alkmaar 1-2, hier soir, face à West Ham, en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence, permet à la France de garder sa cinquième place au classement UEFA. L’indice UEFA est calculé en comptant : 2 points pour une victoire, sauf tirs au but, un point pour un nul ou pour une qualification pour le prochain tour et zéro point pour une défaite. L’ensemble de points est ensuite divisé par le nombre de clubs engagés au début de la saison. Les Pays-Bas en avaient cinq et la France six. Tous les clubs français sont éliminés l’indice UEFA tricolore reste à 61,164 points. Les Pays-Bas ont 59,900 points. Ils devaient compter sur trois victoires pour les trois derniers matchs de l’AZ Alkmaar pour doubler la France.

🤝🇫🇷 West Ham s’impose face à Alkmaar et permet à la France d’être sûre de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA à l’issue de cette saison. https://t.co/tlketzDqKm pic.twitter.com/SdiiyXFiMU — RMC Sport (@RMCsport) May 11, 2023

Une bonne nouvelle en vue de la réforme

Une nouvelle formule de la Ligue des Champions prendra effet à partir de la saison 2024-2025. A compter de cette date le cinquième au classement UEFA comptera trois places directement qualificatives pour la phase de poule, plus une en tour préliminaire. Actuellement, il faut terminer dans les deux premiers de Ligue 1 pour être directement qualifié pour la Ligue des Champions. La France pourra avoir jusqu’à trois représentants en Ligue Europa. L’équipe qui terminera cinquième en championnat et celle qui gagnera la coupe de France. Mais aussi le quatrième s’il ne se qualifie pas pour les phases de poules de la LDC. La sixième place de Ligue 1 offrira un ticket pour la Ligue Europa Conférence.

