OM: Un entraîneur confirme avoir reçu une offre de Longoria pour remplacer Tudor !

Lors du départ d’Igor Tudor en fin de saison dernière, le nom de Paulo Fonseca est revenu du coté de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen et Al-Hilal ont poussé fort pour engager l’entraîneur du LOSC (dont le contrat expire en 2024). Dans une interview accordée à O Jogo, le technicien portugais confirme ces contacts et explique pourquoi il est resté dans le nord de la France.

Entraîneur du LOSC depuis 2022, Paulo Fonseca réalise du bon travail dans le nord de la France. Cinquième de Ligue 1 la saison passée avec un football chatoyant et offensif, le club nordiste pointe à la sixième place en ce début de saison avec un bilan de huit points en cinq journées. L‘OM et Al-Hilal étaient fortement intéressés par l’ancien coach de l’AS Roma (dont le contrat expire en 2024). Dans une interview accordée à O Jogo, l’entraîneur portugais de 50 ans confirme ces contacts et explique pourquoi il est resté à Lille.

« Il y a eu une offre concrète de la part de l’Olympique de Marseille »

« Je vais être très honnête, il y a eu des offres concrètes de la part des clubs que vous avez mentionnés (l’Olympique de Marseille et Al-Hilal, ndlr). J’ai toujours privilégié la poursuite de ma carrière en Europe et dans les meilleurs championnats. C’est vrai qu’il y a eu une offre d’un club très intéressant avec d’autres aspirations en France. Mais Lille, dès le premier instant, a souligné sa position selon laquelle il était impossible que cela se produise. C’est impossible. J’ai un contrat, je le respecte et je suis heureux. Mais je suis ambitieux et je veux jouer et me battre pour plus. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve. (…) Je ne cache pas que je veux retrouver la Ligue des Champions dans un avenir proche, c’est l’objectif de presque tous les managers, presque tous les entraîneurs », a indiqué Fonseca.