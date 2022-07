OM: Un entraineur français sur la short list de Longoria ?

Selon nos informations, c’est bien Igor Tudor qui devrait débarquer sur le banc de l’OM pour remplacer Jorge Sampaoli. Néanmoins, d’après La Provence, le nom d’un coach français est aussi présent sur la liste…

A moins d’un retournement de situation, Igor Tudor devrait bien être le nouvel entraîneur de l‘Olympique de Marseille après le départ de Jorge Sampaoli. Selon nos informations, le coach croate a trouvé un accord avec Pablo Longoria et est attendu ce lundi à Marseille.

Julien Stephan ciblé ?

Mais pour La Provence, qui a sorti le nom de De Zerbi ce vendredi soir avant de supprimer son article, Julien Stéphan serait lui aussi visé afin de remplacer l’Argentin.

La possession pas un élément important de son jeu– Crochet

« La méthode Tudor ne fait pas de la possession un élément important de son jeu, mais l’agressivité au moment de la récupération du ballon est essentiel. Son but est d’agresser les adversaires pour qu’ils ne peuvent pas installer leur jeu. L’Hellas Verone c’était l’équipe qui pressait le plus sans ballon en Serie A. Son équipe est organisée en 3-4-2-1, il n’a pas souhaité rester car il ne reste pas très longtemps dans les clubs. Sa philosophie est totalement différente de celle de De Zerbi, Tudor c’est plus physique et agressif. Ce qui plait aux joueurs, c’est l’intensité qui met dans les entrainements. Il faudra que les joueurs s’habituent à un nombre de course important. » Johann Crochet— Source: RMC (01/07/22)

🔵 Qui est Igor Tudor ? 🗣💬 @johanncrochet présente la méthode d’un des coachs qui est cité pour remplacer Sampaoli : « Son but est d’agresser l’adversaire le plus vite possible, c’est fondamental. Le pressing de son équipe commence dans la surface adverse. » #RMClive pic.twitter.com/NVwy4UCaXR — After Foot RMC (@AfterRMC) July 1, 2022