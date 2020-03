OM : Un gardien, un milieu relayeur et un ailier/latéral gauche… les 3 bons plans mercato du weekend

Après chaque journée de Ligue 1, FCMarseille va vous proposer 3 bons plans mercato. Trois joueurs qui ont brillé lors du weekend et qui ne feraient pas de mal dans la rotation de l’effectif olympien. On vous propose majoritairement des profils jeunes et accéssibles pour les finances de JHE. Pour par cette J27 on vous a selectionné un gardien, un milieu relayeur et un latéral/ailier gauche…

Predrag Rajkovic / Reims / Serbe / 24 ans

Recruté l’été dernier pour remplacer Edouard Mendy parti à Rennes lors du mercato estival, le jeune portier serbe a été recruté en provenance du championnat israélien pour 5M€. Ce dernier a été impressionnant face à Monaco. Rajkovic a été décisif à plusieurs reprises face à Fofana (41e), Bakayoko (45e), Golovin (83e), Jovetic (84e) et Ben Yedder (88e). Il a écœuré les attaquants monégasques…

Le+ pour l’OM : Même si Mandanda s’est clairement remis en question et s’est relancé cette saison, l’OM doit penser à la succession du portier de 34 ans. Prendre Rajkovic comme doublure pendant un an serait une opportunité d’autant qu’André Villas-Boas l’a annoncé, Yohann Pelé partira bien libre en fin de saison…

La cote : 7M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2023

Toma Basic / Bordeaux / croate / 23 ans

Déjà bon face à l’OM, le Croate a géné les niçois ce weekend. Le milieu de terrain s’est souvent positionné entre les lignes et a offert plusieurs bons ballons dont celui du but de De Preville.

Le+ pour l’OM : Recruté en 2018 en provenance de l’Hajduk Split, Toma Basic s’affirme cette saison. Le milieu de terrain pourrait apporter un plus dans la rotation d’autant qu’un joueur comme Morgan Sanson pourrait quitter Marseille cet été…

La cote : 5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2022

Hassane Kamara / Reims / Français / 25 ans

Hassane Kamara a retrouvé son poste de milieu offensif face à Monaco. Celui qui a souvent joué latéral gauche, a multiplié les courses, les appels et s’est offert deux grosses occasions. Une frappe détournée par Benjamin Lecomte (9e) et le but de l’égalisation (58e).

Le+ pour l’OM : Avec Jordan Amavi comme seul spécialiste, le poste de latéral gauche est clairement un problème de l’effectif olympien. Hassane Kamara a l’avantage de pouvoir aussi jouer ailier gauche, une polyvalence qui ne ferait de mal dans la rotation olympienne. D’autant que son transfert ne devrait pas être trop élevé à 1 an de la fin de son contrat…

La cote : 3.5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2021