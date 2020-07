OM : Un gros challenge pour la formation…

Nasser Larguet a recruté Sébastien Tambouret qui dirigera l’équipe participante à la Youth League cette saison. L’OM a vraiment placer le développement de sa formation comme l’un de ses objectifs prioritaires…

Nasser Larguet a été interrogé par le club. Après une année à la tête de la formation de l’OM, il a fait le bilan de sa première saison à Marseille. Il a également évoqué la préparation de la saison qui arrive. Selon lui, la Ligue des Champions va être un révélateur pour la formation phocéenne.

Il faut être très prudent – nasser larguet

« On a pris l’option, pour la N2, d’être très prudents, parce qu’avec quatre mois d’interruption, ce n’est pas évident, on n’a pas l’habitude. Donc on a programmé, avec l’ensemble du personnel une première semaine qui est strictement médicale. Les éducateurs ont joué le jeu à distance et en gardant le contact avec les joueurs. On leur a donné un programme de travail. Il faut être très prudent. Je ne pense pas qu’ils l’aient fait à 100 %, mais si on est arrivé à 50, 60 %, c’est déjà très bien. Nos jeunes de 19 ans ont le championnat, la Gambardella et la Youth League. Donc ça va être vraiment un gros challenge. Et aussi la N2 avec lesquels on a un espoir d’avoir un maintien un peu plus rapidement qu’à l’accoutumée. C’est vrai que la Ligue des Champions va être vraiment un révélateur par rapport à la qualité de notre formation et de nos joueurs. » Nasser Larguet – Source : OM.fr (17/06/2020)