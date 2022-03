OM: Un groupe de supporters s’en prend à Sampaoli !

L’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli ne propose plus le football flamboyant des deux premiers mois de la saison. Les critiques vis-à-vis du coach argentin commencent a fuser, et les Dodger’s ont décidé de taper du poing sur la table…

Ces derniers jours, en plus des résultats sportifs décevants et du manque de spectacle dans le jeu proposé par Jorge Sampaoli, on sent une pointe d’agacement chez certains joueurs. Dimitri Payet, Arek Milik ou encore Kamara et Rongier n’ont pas hésité à prendre la parole à ce sujet.

Et ce mécontentement intervient aussi chez les supporters de l’OM, les Dodger’s du virage Nord ont dénoncé le traitement réservé à Mandanda ainsi que la gestion sportive de l’Argentin à travers un communiqué :

🔵 Communiqué des Dodgers : « Malgré des résultats probants et des objectifs toujours réalisables, de nombreuses questions polluent le quotidien de l’OM. Elles concernent notamment la gestion sportive et humaine de Jorge Sampaoli… »#TeamOM | @omdodgers92 pic.twitter.com/C3VdwjhPPA — Univers Marseillais 💙🤍🇩🇿 (@UniversOM13) March 5, 2022

A force vouloir faire des aménagements, de changer de système, tu mets en doute inconsciemment ton effectif — JCDB

« On passe à trois défenseurs, à 4 puis ensuite à 5… Un récupérateur, à deux avec Gueye… Milik avec Payet. Tout ça, fait que chaque week-end ou tous les quinze jours, tu remets en cause ton système. Quand tu es joueur, que tu participes à la rencontre et que le système change, tu te dis en tant que joueur : pourquoi on rechange de système si on a été bon? C’est que quelque chose n’a pas marché dans la tête du coach. A force vouloir faire des aménagements, de changer de système, tu mets en doute inconsciemment ton effectif qui se sentait bien pendant deux semaines et que tu sors pour faire respirer et t’adapter à l’adversaire. Là je trouve que l’on s’adapte plus à l’adversaire que ce que l’on faisait en début de saison. C’est regrettable parce que la force de l’OM c’était quoi en début d’année? Imposer face aux adversaires. Aujourd’hui, on n’impose plus, on est réactif à ce que fait l’adversaire, on est plus patients. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (28/02/22)

On doit récupérer notre identité — Longoria

Interrogé sur RMC, Pablo Longoria a évoqué les derniers résultats de l’OM. Le président olympiens estime qu’ils ne sont pas à la hauteur et il espère aussi un retour du jeu vers l’avant…

« On peut analyser cette saison en trois parties. L’approche de la saison avec de l’ambition et du beau jeu, en octobre-novembre avec les résultats de la Ligue Europa, après on a récupéré des sensations à partir de janvier. On doit récupérer notre identité, les derniers résultats ne sont pas ceux attendus, on doit être autocritiques ». Pablo Longoria— Source: RMC (01/03/22)