OM : Un joueur aurait été frappé lors de l’intrusion à la Commanderie !

Lors de l’intrusion à la Commanderie, un joueur aurait été frappé selon une source interne au club contactée par Hugo Amelin, journaliste pour RTL.

Scène très marquante ce samedi : une centaine de supporters sont entrés dans la Commanderie et ont « tout cassé » selon une source contactée par Hugo Amelin journaliste pour RTL.

Un joueur aurait même été frappé par les supporters. La valise d’André Villas-Boas aurait également été ouverte et balancée. Un bus aurait été aussi été caillassé.

