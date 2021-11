OM: Un joueur de la Lazio met en avant le stade Vélodrome

Malgré des belles performances en Europa League, l’OM a seulement quatre points et zéro victoire à son actif. Ancien joueur de Toulouse et désormais de la Lazio, Akpa Akpro a donné son sentiment d’après match…

Malgré des contenus interessants, l’OM est troisième de sa poule et va devoir gagner des deux derniers matchs face au Galatasaray et au Lokomotiv Moscou pour espérer se qualifier.

Ancien joueur de notre Ligue 1, Akpa-Akpro a mis en avant le stade Vélodrome :

C’est facile d’avoir un stade comme ça pour jouer– Akpa Akpro

« Marseille a fait une très grosse première mi-temps. On était un peu timides, je pense. Le but nous a libérés. A la mi-temps, le coach nous a parlé et a fait des ajustements tactiques. En deuxième mi-temps, on était libérés, Marseille est rentré moins bien et on a inscrit le 2e but. A la fin, Marseille a vraiment poussé avec le stade et ça les a aidés. C’est facile d’avoir un stade comme ça pour jouer, ça les a aidés à revenir au score. » Jean-Daniel Akpa Akpro– Source : Zone Mixte (04/11/21)

Pour Sampaoli, cette absence de victoire n’est pas vraiment méritée :

Il n’y a pas vraiment de justice dans le football– Sampaoli

« C’est vrai que c’était un match complexe, avec différentes situations. On a fait une grosse première mi-temps et le fait qu’on arrive avec le nul à la pause n’est pas juste. Ensuite, on a encaissé un but rapidement et c’était dur de revenir face à une équipe expérimentée. On a continué de jouer sans peur, mais la chance n’était pas avec nous, il faut maintenant gagner les deux prochains matches. C’était surtout pour changer le système de jeu, pour avoir plus de un contre un dans les couloirs et pour avoir plus d’équilibre au milieu avec Rongier face à une équipe solide défensivement. On voulait casser les espaces, passer de gauche à droite. Il n’y a pas vraiment de justice dans le football. Honnêtement, on était à la hauteur lors des quatre matches, on a joué avec beaucoup de courage et de personnalité, si on arrive à avoir cette même conviction lors des prochains matches, on peut se qualifier. Il faut qu’on continue à chercher la victoire. » Jorge Sampaoli– Source: Conférence de presse (04/11/21)

Gagner ici aurait été une grande performance — Sarri

« On a fait une bonne prestation contre une équipe très forte techniquement. C’est vrai que la première mi-temps était difficile surtout au niveau de la pression, on ne savait jamais quand jouer, quand attaquer, on était toujours en retard au niveau des passes latérales ou en profondeur mais on a su réagir. Sur le 2-1, on avait même la sensation de pouvoir contrôler le match mais on a encaissé ce but sur une action pas très claire qui doit nous faire réfléchir et mûrir. Au niveau du caractère, l’équipe a effectué une bonne prestation, au niveau technique, il y a eu de bonnes et de mauvaises choses mais on est déçus de ne pas remporter la victoire car au classement, notre position reste la même. Au niveau du classement, même si on avait gagné, il aurait fallu gagner contre notre adversaire direct (Galatasaray) et ensuite en Russie. Mais gagner ici aurait été une grande performance. » Maurizio Sarri – source L’Equipe / Conférence de presse (05/11/2021)