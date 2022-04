OM : Un joueur de Strasbourg veut une finale au Vélodrome (comme un classico)

Hier, l’Olympique de Marseille s’est imposé contre le Fc Nantes à domicile (3-2). Un succès qui permet aux olympiens de consolider leur deuxième place et prendre 6 points d’avance sur ses poursuivants. Parmi eux, on retrouve Strasbourg qui enchaine les succès et se retrouve 4ème à égalité de points avec Rennes, 3ème. L’OM recevra Strasbourg lors de la dernière journée, un match que Dimitri Liénard rêve de jouer dans une ambiance de finale.

En s’imposant dans un match compliqué hier soir au stade Vélodrome contre le FC Nantes (3-2), l’Olympique de Marseille a fait un énorme pas en avant vers la deuxième place. Les phocéens réalisent une très belle opération puisque dans le même temps, Nice s’est incliné à Monaco (0-1) et Rennes est tombé à la Meinau contre Strasbourg (2-1). Deux contre performances pour les concurrents directs de l’OM qui permettent aux marseillais de prendre 6 points d’avance sur tous ses poursuivants.

À lire également : OM – Sampaoli : « Il n’y a pas le temps en cette fin de saison pour souffler » Le succès hier soir contre les bretons permet aux alsaciens de recoller à la 3ème place et de se mêler à la lutte pour le podium. Pour la dernière journée de championnat, l’OM recevra Strasbourg dans un match qui pourrait avoir des allures de finale si le sort des deux équipes n’est pas réglé. C’est en tout cas ce qu’espère le milieu de terrain du RCS, Dimitri Liénard :

« No limit. Je ne vois pas pourquoi on se fixerait des limites quand on voit ce qu’on est capable de proposer. On fera les comptes à la fin. (…) Depuis que je suis au Racing, j’ai connu de bons moments mais ça a souvent été difficile depuis qu’on est en Ligue 1. On va se battre jusqu’à la fin. Et je pense que le match à Marseille sera décisif si on continue comme ça. Ce qu’on veut, c’est jouer au Vélodrome devant 60.000 personnes comme un OM-PSG, quand le stade est en feu. Je n’ai jamais vécu un Vélodrome plein et on vit pour ces matchs là et prendre du plaisir tous ensemble, sans se donner de limites parce qu’on est capable de faire beaucoup de choses avec cette équipe. » Dimitri Liénard – Source : RMC Sport (20/04/2022) Strasbourg, principal concurrent de l’OM ?

Alors qu’on attendait plus Rennes, Nice voir Lyon dans la bataille avec l’OM pour le podium, c’est bien l’équipe de Marc Keller qui confirme en cette fin de saison. Une place inespérée pour les strasbourgeois qui ne se fixent plus de limites pour cette fin d’exercice :

« Le podium, ce serait une erreur de regarder à chaque fois même si on s’en rapproche vraiment (…) Je crois qu’il n’y a pas eu de série comme à Strasbourg depuis 1993. On vient de jouer quatre fois à La Meinau contre Monaco, Nice, Lens et Rennes et tu sors des perfs comme ça. Ce n’est plus un hasard. Ce soir, il y a beaucoup plus de journalistes ce soir que d’habitude. Le travail de Strasbourg est pris plus au sérieux. »