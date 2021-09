OM : « Un joueur du niveau de Milik est indispensable à l’équipe ! »

Extrait de notre dernier Débat Foot Marseille avec comme invités Thierry Audibert, Gaël Biraud et Mourad Aerts à la présentation ! L’occasion pour nos trois intervenants de débattre du cas Arek Milik. Selon Thierry, il manque énormément à cette équipe de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille a dû faire sans Arek Milik et Boubacar Kamara lors de la dernière rencontre. Le Polonais n’a pas encore fait son apparition dans le groupe de Jorge Sampaoli depuis le début de la saison.

Touché lors de la rencontre face au FC Metz la saison dernière, il a dû être opéré et cela l’a même empêché de participer à l’Euro 2020 avec la Pologne… Le coach argentin attendait d’ailleurs une recrue à ce poste afin de palier son absence et encore plus après le départ de Dario Benedetto vers le Elche en Liga.

J’espère que Milik sera assez vite opérationnel dès lors qu’il sera dans le groupe — Thierry

Ce lundi dans notre dernier numéro de Débat Foot Marseille, Mourad Aerts a questionné Thierry Audibert au sujet de l’absence de l’international polonais. Selon notre intervenant du jour, l’ancien joueur du Napoli a beaucoup manqué dans la finition face au RC Lens. Malgré l’efficacité de Bamba Dieng face à Monaco et à Moscou, un joueur du calibre d’Arek Milik pourrai faire le plus grand bien aux Marseillais.

« Est-ce que Milik nous a manqué? C’est clair oui ! Je vois un centre de Payet en seconde mi-temps qui passe devant le but. Tu te dis que s’il y avait un Milik sur le terrain, il se serait régalé. Il surgit. La tête de Bamba Dieng, même si j’ai déjà vu Milik mettre des têtes sur le gardien comme ça, je pense que ça serait allé au fond. On a besoin de lui, c’est clair qu’il faut qu’il revienne ! J’espère qu’il sera assez vite opérationnel dès lors qu’il sera dans le groupe… Que ça ne va pas remettre du temps avant qu’il soit à 100%. Mais oui, un joueur du niveau de celui de Milik est indispensable à une équipe. » Thierry Audibert – Source : Football Club de Marseille (27/09/21)

