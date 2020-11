OM : Un latéral droit, un ailier et un attaquant… les 3 bons plans mercato du weekend

Après chaque journée de Ligue 1, footballclubdearseille.fr vous propose 3 bons plans mercato. Trois joueurs qui ont brillé lors du weekend et qui ne feraient pas de mal dans la rotation de l’effectif olympien. On vous propose majoritairement des profils jeunes et accessibles pour les finances de JHE. On revient sur cette J11 dans laquelle on vous a sélectionné un latéral droit, un ailier droit et un attaquant…

Junior Sambia / Montpellier / français / 24 ans

Replacer au poste de latéral droit et titulaire à la place de Souquet depuis trois matches, Junior Samba a offert un centre impeccable à de Delort pour le deuxième but face à Strasbourg. L’ancien niortais est aussi impliqué dans l’action du 4e but. Il a gagné 7 duels sur 9, il a donc été solide défensivement et a beaucoup apporté devant…

Le+ pour l’OM : L’OM n’a qu’un seul latéral droit de métier avec Sakai. Sambia, formé à Niort, est un milieu de terrain qui s’installe à ce poste de latéral droit. Un profil encore jeune, 24 ans, qui pourrait faire du bien à l’effectif olympien. D’autant qu’il ne lui reste qu’un an et demi de contrat.

La cote : 3M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2022

هدف ديلور الأول في شباك ستراسبورغ

Le 1er but de Delort. pic.twitter.com/gunGLxqdwd — Sporama (@sporamadz) November 22, 2020

Franck Honorat / Brest / Francais / 24 ans

Honorat a ouvert le score face à son ancien club d’une superbe frappe enroulée. Il a aussi été passeur décisif pour Cardona et participé au 4e but de son équipe. Un match complet pour le joueur de 24 ans…

Le+ pour l’OM : Recruté cet été pour 5M€ par Brest après une bonne saison en Ligue 2 avec Clermont, l’ancien ailier de l’ASSE s’impose en Ligue 1. Auteur de 3 buts et deux passes décisives, l’ailier droit ferait une bonne doublure à l’OM ?

La cote : 4M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2025

Irvin Cardona / Brest / Français / 23 ans

Passeur décisif pour Honorat, Cardona a ensuite marqué son but. Il a fait très mal à la défense de l’ASE par ses courses et ses appels incessants. Il doit encore progresser dans la finition, mais reste un poison pour les défenses adverses et apporte des solutions à son équipe…

Le+ pour l’OM : Brest a le nez pour aller piocher de bons jeunes dans les centres de formations français. A Monaco, il sont allés chercher Faivre et Cardona, mais aussi Perraud à Nice, Honorat à l’ASSE… L’ancien attaquant de l’AS Monaco est remuant, buteur et enchaine les courses. Un profil intéressant pour le banc de l’OM ?

La cote : 7M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2023