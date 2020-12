OM : Un latéral droit, un milieu gauche et un attaquant… Les 3 bons plans mercato du weekend

Après chaque journée de Ligue 1, footballclubdemarseille.fr vous propose 3 bons plans mercato. Trois joueurs qui ont brillé lors du weekend et qui ne feraient pas de mal dans la rotation de l’effectif olympien. On vous propose majoritairement des profils jeunes et accessibles pour les finances de JHE. On revient sur cette J13 dans laquelle on vous a sélectionné un latéral droit, un milieu gauche et un attaquant…

Jonathan Clauss / Lens / français / 28 ans

Comme souvent, le latéral droit a eu une grosse activité. Clauss a délivré plusieurs bons centres et sauvé Lens devant Tait.

Le+ pour l’OM : Hiroki Sakai a du mal a retrouvé son niveau et n’a pas de concurrence à son poste. Si Jonathan Clauss n’est pas un jeune joueur (28 ans) il propose une énorme activité dans son couloir droit à Lens. Son profil pourrait être intéressant pour accompagner un jeune joueur à ce poste…

La cote : 1,5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2023

Mathias Pereira Lage / Angers / Franco-portugais / 24 ans

Il a été performant dans ce rôle de piston droit face à Lorient. Il est à l’origine de la touche qui amène l’ouverture du score, il s’est appliqué à jouer vers l’avant…

Le+ pour l’OM : Avec le départ de Thauvin qui se profile, Pereira Lage peut être un profil intéressant pour l’OM. Sa polyvalence est un atout important, il peut jouer des deux côtés voire dans l’axe. Il n’aura plus qu’un an de contrat à la fin de la saison.

La cote : 3.5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2022

Ludovic Ajorque / Attaquant / Français / 26 ans

Il a bien rempli son rôle de point d’encrage à la pointe de l’attaque. Il a clairement gêné la défense nantaise et a obtenu un penalty qu’il a transformé. Il offre aussi le 4e but en fin de match…

Le+ pour l’OM : L’OM cherche un buteur depuis longtemps. Ajorque pourrait avoir le profil idéal pour jouer les doublures et apporter un profil qui manque depuis le départ de Bafé Gomis…

La cote : 7M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2024