OM : Un latéral, et deux solides attaquants… Les 3 bons plans mercato du weekend

Après chaque journée de Ligue 1, FCMarseille vous propose 3 bons plans mercato. Trois joueurs pas forcément connus mais qui ont brillé lors de la dernière journée et qui ne feraient pas de mal à l’effectif olympien un peu court cette saison. Sans être des titulaires en puissance à l’OM ils pourraient apporter un plus dans la rotation d’AVB. On continue avec la J21 avec un latéral polyvalent et deux attaquants…



Fabien Centonze / Metz / français / 24 ans

Fabien Centonze, titulaire, a été passeur décisif sur le but signé Habib Diallo. Le latéral droit de 24 ans s’est bien adapté à la Ligue 1. L’ancien lensois a joué l’intégralité des 21 journées de Ligue 1 cette saison.

Le+ pour l’OM : Recruté l’été dernier pour 3M€ en provenance du RC Lens, ce latéral droit pourrait prendre la place d’un Bouna Sarr balloté entre deux poste et souvent inconstant. Centonze s’installe et Ligue 1 pourrait donc poursuivre son évolution à l’OM. Il peut aussi jouer côté gauche…

La cote : 2.5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2024

Ludovic ajorque/ strasbourg / français / 25 ANS

Auteur du premier but du RC Strasbourg avant la mi-temps face à Monaco, Ludovic Ajorque a bien lancé son équipe. L’attaquant a marqué 8 buts et donné 3 passes décisives en 18 titularisations cette saison…

Le+ pour l’OM : Recruté pour 8M€ en provenance de Clermont en juillet 2018, le buteur s’est imposé en Alsace. Ce solide attaquant d’1m97 prend de la place dans la surface mais n’est pas pour autant un bourrin. Il sait jouer avec les autres et pourrait apporter autre chose qu’un Valère Germain à ce poste. A 25 ans, il a le profil pour venir étoffer une attaque un peu courte…

La cote : 6M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2022

Habib Diallo / metz / senegalais / 24 ans

Unique et donc décisif buteur avec FC Metz ce weekend face à Reims, Habib Diallo est un vrai bon buteur de Ligue 1. Titulaires indiscutable (il a débuté lors des 21 rencontres cette saison), Diallo a marqué 11 buts et offert une passe cette saison…

Le+ pour l’OM : L’OM a peu de choix au poste d’attaquant. Germain n’est pas convaincant seul en pointe et l’OM cherche un autre profil. Alors que le nom de Dia (Reims) a été évoqué, Habib Diallo pourrait permettre à AVB d’avoir d’autres solutions offensives. Un joueur qui pèse plus physiquement sur les défenses et qui est vraiment adroit dans le dernier geste…

La cote : 10M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2022