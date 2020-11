OM : Un latéral gauche et deux milieux offensifs… les bons plans mercato du weekend

Après chaque journée de Ligue 1, FCMarseille va vous proposer 3 bons plans mercato. Trois joueurs qui ont brillé lors du weekend et qui ne feraient pas de mal dans la rotation de l’effectif olympien. On vous propose majoritairement des profils jeunes et accessibles pour les finances de JHE. On revient sur cette J10 dans laquelle on vous a sélectionné un latéral gauche et deux milieux offensifs…

Romain Perraud / Brest / français / 23 ans

Auteur d’un gros match face au LOSC, le latéral gauche de 23 ans s’est offert un but (19e) et passe décisive (15e). Il a été efficace défensivement même si l’ancien marseillais Lihadji l’a secoué en fin de match…

Le+ pour l’OM : Le jeune latéral gauche a quitté Nice pour Brest l’été 2019 (pour 2M€). Perraud est un des bons jeunes à ce poste en France, une option intéressante pour l’OM vu qu’Amavi n’a pas encore prolongé son contrat et que Nagatomo sera libre ne juin…

La cote : 5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2023

Angelo Fulgini / Angers / Franco-Ivoirien / 24 ans

Trés actif, Fulgini a fait les bons choix et a parfaitement bien orienté le jeu notamment vers l’avant. Il aurait même pu marquer à la 33e…

Le+ pour l’OM : Fulgini a prolongé l’été dernier avec Angers, il est sous contrat jusqu’en 2013. Il a été repositionné en meneur de jeu et montre ses qualités. Un profil intéressant surtout si Cuisance ne reste pas en fin de saison…

La cote : 7M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2023

Mathieu CAFARO / Reims / Français / 23 ans

Remuant et dangereux ce weekend face à Lens, il a frappait plusieurs fois au but, il égalise d’une belle frappe dès le début de la seconde période…

Le+ pour l’OM : L’OM manque de profondeur et s’est déjà intéressé à Cafaro. Ce dernier peut jouer sur les côté, intéressant avec le départ annoncé de Thauvin…

La cote : 6M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2022