OM : Un latéral gauche, un gardien et un meneur de jeu… Les 3 bons plans mercato du weekend

Après chaque journée de Ligue 1, footballclubdearseille.fr vous propose 3 bons plans mercato. Trois joueurs qui ont brillé lors du weekend et qui ne feraient pas de mal dans la rotation de l’effectif olympien. On vous propose majoritairement des profils jeunes (moins de 25 ans) et accessibles pour les finances de JHE. On revient sur cette J12 dans laquelle on vous a sélectionné un latéral gauche, un gardien et un meneur de jeu…

Ngonda Muzinga / Dijon / Congolas / 25 ans

Muzinga a été solide et il a marqué le but du 2-0 d’une superbe frappe tendue du gauche. un match plein face à Nice pour le joueur de 25 ans…

Le+ pour l’OM : Pas forcément à son avantage depuis son arrivée à Angers en aout 2019, Muzinga va-t-il enfin s’affirmer ? L’OM doit forcément penser à recruter un voire deux latéraux gauche, vu qu’Amavi et Nagatomo seront libre en juin 2021. Le défenseur du SCO pourrait être une opportunité dans le rôle de doublure, dans le cadre d’un transfert peu onéreux…

La cote : 0.4M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2021 (une année supplémentaire en option)

Gautier Larsonneur / Brest / Francais / 23 ans

Tonique, vif et inspiré, le gardien finistérien, concentré et vigilant sur les ballons « faciles » a surtout réalisé des parades déterminantes devant Nguette (20e, 41e) et Boulaya (82e), à des moments clés. Il a donc pris une part importante dans le troisième « clean sheet » et surtout le deuxième succès à l’extérieur de son équipe.

Le+ pour l’OM : Même si Pelé à prolongé d’une saison, Mandanda pourrait changer de doublure l’été prochain. Faut-il laisser de la place aux minots du centre de formation au recruté un talent à ce poste ? Larsonneur a le profil pour venir titiller le capitaine olympien…

La cote : 7M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2023

Angelo Fulgini / Milieu / Franco-ivoirien / 24 ans

Performant sur les coups de pied arrêtés en première période, il permet à Angers de marquer sur corner. Actif balle au pied et dans la construction du jeu, il a aussi été utile dans le jeu défensif…

Le+ pour l’OM : Si l’OM n’a pas les moyens de lever l’option d’achat de Michael Cuisance en fin de saison, le club pourrait tenter de s’offrir un bon remplaçant avec Fulgini. A 24 ans, il reste dans une phase de progression et pourrait avoir envie de changer d’air 4 ans après son arrivée à Angers…

La cote : 7M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2023