OM : Un Marseillais et deux grandes premières dans la liste de Deschamps !

Ce jeudi, Didier Deschamps a livré sa liste de joueurs sélectionnés avec l’Equipe de France pour les prochaines rencontres avec les Bleus. Mattéo Guendouzi est le seul appelé, deux nouveaux Bleus font leur apparition !

Semaine décisive pour les Marseillais ! Ce soir face à Bâle et ce dimanche contre l’OGC Nice, les Olympiens ont l’occasion d’envoyer un message fort à leur concurrent dans les deux compétitions. Après le match face aux Aiglons, les supporters ne verront plus leur équipe évoluer pendant quelques jours.

En effet, ce sera une trêve de plus de 10 jours, sans matchs de championnat, qui reprendra le 3 avril pour l’OM lors du déplacement à Saint-Etienne pour affronter l’ASSE de Pascal Dupraz. En attendant, les fans de football pourront observer les matchs de l’Equipe de France.

Deux rencontres auront lieu durant cette trêve avec notamment un match au Vélodrome contre la Côte d’Ivoire ainsi qu’un second contre l’Afrique du Sud au stade Pierre Moroy. Pour ces deux matchs, les supporters de l’OM auront peut-être l’occasion de voir un Marseillais évoluer !

Guendouzi de nouveau appelé, Mandanda toujours laissé de côté

La liste vient de tomber ! Didier Deschamps fait appel à un seul joueur de l’OM, comme depuis le début de la saison. Alors que Steve Mandanda faisait partie des hommes forts du groupe du sélectionneur, c’est désormais Mattéo Guendouzi qui représente les Marseillais avec les Bleus.

Deschamps a également appelé deux joueurs qui font une saison exceptionnelle : Jonathan Clauss qui est l’un des éléments forts du RC Lens ainsi que Christopher Nkunku. L’ancien Parisien est désormais au RB Leipzig et a des statistiques impressionnantes depuis le début de la saison. Polyvalent et décisif, il est récompensé de ses belles performances avec le club allemand. « Ce sont deux joueurs performants avec leurs clubs, je considère que c’était le moment de les voir pour avoir plus de réponse par rapport aux choix définitifs que je serai amené à faire dans l’avenir, » a déclaré le sélectionneur en conférence de presse…

Voici la liste complète des Bleus pour affronter la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud

Gardiens : Hugo Lloris, Mike Maignan, Alphonse Areola

Défenseurs : Johnatan Clauss Lucas Digne, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Raphaël Varane.

Milieux : Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni.

Attaquants : Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku.