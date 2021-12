OM : Un match forcément spécial pour ce crack Rémois…

Ce mercredi soir pour le dernier match de l’année 2021 en Ligue 1, le Stade de Reims fait le déplacement au Vélodrome ! Pour Ilan Kebbal, né à Marseille, c’est forcément un match spécial.

L’Olympique de Marseille reçoit ce mercredi soir pour le dernier match de l’année civile 2021, le Stade de Reims. Pour l’un des joueurs rémois, c’est forcément un moment très particulier. Né à Marseille mais n’ayant jamais porté le maillot ciel et blanc, Ilan Kebbal jouera au Vélodrome ce soir.

Je serai toujours un supporter de l’OM , mais quand on est joueur, c’est différent — Kebbal

Dans un entretien accordé à La Provence, le milieu offensif fait part de son émotion de jouer face à l’OM. Supporter du club, il ne le sera pas ce mercredi soir et fera évidemment tout pour faire gagner le Stade de Reims.

« J’avais retenu cette date, d’autant que c’est le dernier match de l’année. Ça représente beaucoup pour moi, comme pour tout garçon né à Marseille, je suis un grand supporter de l’OM et c’était un rêve de jouer dans ce stade. Je m’entraînais tous les mercredis avec les U19 de l’OM, mais le temps passait et je n’avais aucun contrat en vue, je devais assurer mon avenir. J’ai fait un essai à Bordeaux et ils m’ont fait signer. Je serai toujours un supporter de l’OM, mais quand on est joueur, c’est différent, on se consacre à son club. Nous allons tous regarder ce beau stade, le plus beau de France, mais sur le terrain, il faut passer au match et j’ai hâte de le jouer » Ilan Kebbal – Source : La Provence (22/12/21)