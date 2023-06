OM : Un membre de l’organigramme visé par la justice espagnole ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le directeur technique du centre de formation de l’OM Marco Otero doit être entendu par la justice espagnole aujourd’hui dans une affaire de négligence qui a failli coûter la vie à un jeune du centre de formation de Valence en 2019, où il travaillait à l’époque.

Actuel directeur technique du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Marco Otero est convoqué aujourd’hui à Madrid devant l’Audience nationale. Le formateur suisse ainsi qu’un médecin valencien sont accusés « d’imprudence professionnelle grave » dans une affaire où un jeune joueur de la Valencia CF Academy avait failli perdre la vie lors d’un déplacement en Egypte pour un tournoi.

Marco Otero, directeur technique du centre de formation de l’OM, poursuivi par la justice espagnole#OM #TeamOM https://t.co/HAwsgE8BLc — La Provence OM (@OMLaProvence) June 23, 2023

1 an de suspension requis

Les faits se sont déroulés en 2019, durant un déplacement en Egypte où les jeunes du centre de formation de Valence disputaient un tournoi. Plusieurs personnes présentes sur le tournoi , staff comme joueurs, ont été pris de maux de ventres et selon le juge, le garçon en question s’est senti mal et les deux membres accusés de Valence s’étaient contentés de lui donner de fortes doses d’ibuprofène. Ils n’auraient de plus pas autorisé les parents à le voir. Le jeune joueur joueur s’était malheureusement retrouvé avec une salmonellose et une perforation intestinale.

Le procureur a requis à l’encontre de Marco Otero « une suspension d’un an de toutes missions la tête d’une entité sportive dont l’autorité sportive s’applique sur des mineurs » et une amende de 27 000 euros.