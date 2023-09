OM : Un membre du staff médical écarté par le club

L’Olympique de Marseille a écarté un membre du staff médical du club, Dr Jean-Baptiste Grisoli. Le club n’a pas voulu commenter cette décision auprès de RMC Sport.

Le docteur de l’Olympique de Marseille depuis l’été 2021, Jean-Baptiste Grisoli, s’est fait écarter par le club comme l’explique RMC Sport ce dimanche. A quelques heures du match face à Toulouse qui aura lieu à 17h05, la radio française nous informe de ce changement dans le staff médical de l’OM.

L’OM ne veut pas entrer dans les détails de cet écart

RMC a tenté d’en savoir un peu plus sur cette décision prise mais le club ne s’est pas justifié. « Les raisons de cette décision ne sont pas encore connues mais quelques tensions étaient apparues ces derniers temps entre la direction de l’OM et le secteur médical, explique RMC. Certains changements étaient pressentis, ou redoutés, en interne. Un nouveau médecin devrait arriver dans les prochaines semaines, pour travailler aux côtés de Mathias Giustiniani, l’autre docteur de l’équipe professionnelle. Sollicité par RMC Sport, l’OM n’a pas souhaité donner plus de précisions sur cette information. »