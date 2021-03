OM : Un mentor d’Henrique s’enflamme : « plus physique que Mbappé », « vous n’avez vu que 40 % de Luis » !

Dans un entretien accordé à France Football, Sandro Becker, ancien défenseur brésilien s’est exprimé sur le cas de Luis Henrique qu’il suit depuis ses 14 ans.

Arrivé à l’Olympique de Marseille sous l’ère Villas-Boas, Luis Henrique n’a pas eu tout de suite sa chance. Avec Jorge Sampaoli, il a brillé sur les deux premiers matchs où il est entré.

l’un de mes entraîneurs m’a téléphoné, il avait l’impression de voir Ronaldo Fenomeno — BECKER

France Football a publié un article dans son édition du jour. Sandro Becker, un ancien défenseur brésilien a suivi l’attaquant depuis ses 14 ans. Il explique les comparaisons qu’il peut y avoir avec Mbappé ou encore Ronaldo Fenomeno.

« Il est désormais au bon endroit, au bon moment et avec le bon coach. Il a un profil qui plaît à Sampaoli, et on va enfin voir le vrai Luis Henrique(…) Il m’a dit qu’il était stressé car il se sentait dans l’obligation de réussir pour aider sa famille. Je lui a dit qu’il devait s’amuser et que le foot n’était qu’un jeu. Je leur ai présenté mon projet, les règles de vie et ma philosophie, (Sandro Becker est le fondateur, en 2015, d’un club à Três Passos, à 450 bornes de Porto Alegre). Ronaldo (NDLR : le papa) a demandé à son fils s’il voulait y aller. Il n’a pas hésité une seconde! Peu après, l’un de mes entraîneurs m’a téléphoné, il avait l’impression de voir Ronaldo Fenomeno en action. Franchement, ils se ressemblent (avec Kylian Mbappé, ndlr). Luis est plus physique et Mbappé est plus adroit devant le but. C’est une perle rare. Vous n’avez vu que 40 % de Luis » Sandro Becker – Source : France Football (23/03/21)