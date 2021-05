OM : Un milieu axial, un offensif et un ailier droit… Les 3 bons plans mercato du weekend

Après certaines journées de Ligue 1, footballclubdemarseille.fr vous propose 3 bons plans mercato. Trois joueurs qui ont brillé lors du weekend et qui ne feraient pas de mal dans la rotation de l’effectif olympien. On vous propose majoritairement des profils jeunes et accessibles pour les finances de Longoria. On revient sur cette J35 dans laquelle on vous a sélectionné un milieu axial, un offensif et un ailier droit…

Mahdi Camara / ASSE / français / 22 ans

Formé à Martigues, le milieu de terrain âgé de 22 ans est arrivé à l’ASSE en 2014. Le numéro 8 a été décisif en offrant le but de la victoire à Debuchy.

Le+ pour l’OM : L’OM va devoir renforcer son milieu de terrain avec les départs annoncés de Ntcham et Cuisance. Natif de Martigues, Camara a joué 34 matches cette saison en Ligue 1. Le milieu de terrain est précis techniquement, intelligent dans son placement et il gagne souvent ses duels. Un profil interessant…

La cote : 5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2024

Ludovic Blas / Nantes / Francais / 23 ans

Buteur face à Brest dimanche, Ludivic Blas a joué ce match sur le côté droit. Il a marqué son 9e but de la saison d’une frappe magnifique et aurait pu s’offrir un doubler en seconde période. Un leader décisif.

Le+ pour l’OM : Avec les possibles départs offensifs de Thauvin, Cuisance voire Radonjic, l’OM va devoir se renforcer. Ludovic Blas est un jeuen joeuur interesant et déjà évoqué à Marseille. Reste que le montant de son transfert devrait être trop élevé par les finances de Longoria…

La cote : 13M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2024

Lamine Gueye / ailier / senegalais / 23 ans

Percutant sur son côté droit dès le début de match, Gueye a marqué peu de temps avant la mi-temps. C’est aussi lui qui tire le coup franc à l’origine du second but de son équipe…

Le+ pour l’OM : L’OM va devoir se trouver un ailier droit, surtout avec le départ de Thauvin, et en attendant les négociations pour Lirola. Le jeune Gueye peut avoir un profil intéressant pour jouer les doublures…

La cote : 2.5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2024