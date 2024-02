En conférence de presse, quand il faut évoquer les problèmes physiques de ses joueurs, Jean-Louis Gasset parle souvent de « bobo ». Le coach français devra faire sans son deuxième gardien, Ruben Blanco, indisponible durant quelques semaines d’après La Provence !

Depuis le début de la saison, les blessures ont miné l’Olympique de Marseille. A commencer bien sûr par l’opération subie par Valentin Rongier qui ne devrait pas tarder à retrouver le groupe. Correa, Murillo, Kondogbia, Nadir ou encore Veretout ont également été absents à plusieurs reprises cette saison.

Pour cette fois, Jean-Louis Gasset va devoir faire sans son deuxième gardien, Ruben Blanco ! Le portier espagnol souffrirait « d’une cuisse, au niveau du muscle fémoral plus précisément », comme l’explique La Provence. Il devrait être absents deux à trois semaines nous informe le quotidien local.

Mon objectif c’est de m’imposer et de devenir numéro un, sinon je ne serai pas ici

#Blanco : « Evidement que mon objectif c’est de m’imposer et de devenir numéro un, sinon je ne serai pas ici. Je donne le maximum pour être le meilleur même si je ne joue pas. J’ai envie de plus… » #liveFCM #OM pic.twitter.com/ZaLjGGyYaA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 19, 2024

#Blanco : « Il n’y a pas de frustration de ma part, quand je commence ma semaine c’est que je peux jouer le we, Pau (Lopez) joue les we, mais j’ai envie de jouer. J’ai décidé de rester en sachant que j’allais moins jouer mais avec la motivation de jouer plus… » #liveFCM #OM pic.twitter.com/YH2xrQTWsR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 19, 2024

