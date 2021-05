OM : Un nouveau départ (de taille) à venir dans l’organigramme du club ?

Invité par le média Sport Med hier soir, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Bernard Pardo nous a appris que Basile Boli ne serait plus un membre de l’organigramme du club…

Nommé ambassadeur et en charge du développement de partenariats de l’Olympique de Marseille depuis septembre 2015 par le président de l’époque, Vincent Labrune, Basile Boli ne serait plus le titulaire de ce poste. C’est en tout cas ce qu’a affirmé l’ancien joueur de l’OM Bernard Pardo lors d’un entretien accordé avec le média Sport Med. Après six années passées dans l’organigramme de l’OM, aucun nom de successeur à Basile Boli n’a encore été cité par le club. Affaire à suivre…

Selon l’ancien Olympien Bernard Pardo, qui nous a accordé un entretien pour notre Live de ce vendredi, @BasileBoli_ ne serait plus ambassadeur de l’OM !#TeamOM — Sport Med (@SportMed_21) May 14, 2021

Basile Boli n’est plus l’ambassadeur de l’OM ?

Le chiffre : 163

De 1990 à 1994, Basile Boli a porté le maillot de l’Olympique de Marseille à 163 reprises toutes compétitions confondues. Il a par la même occasion inscrit 27 buts.