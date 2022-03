OM : Un nouveau directeur financier va rejoindre le club !

Si depuis 2016 Baptiste Viprey occupait le rôle de DAF, à savoir Directeur administratif et financier, on connaîtrait désormais son successeur selon les informations du quotidien L’Équipe. Et ce dernier a déjà évolué chez un club concurrent en Ligue 1.

Lors de chaque mercato, Pablo Longoria doit jongler entre les envies d’arrivées de nouveaux joueurs de la part de l’entraîneur Jorge Sampaoli, et les possibilités réelles d’un point de vue financier. Un compromis extrêmement compliqué à trouver, étant donné que la masse salariale de l’Olympique de Marseille est très élevée. On se souvient notamment par exemple des salaires payés en retard pour trois joueurs marseillais afin de pouvoir enregistrer la venue du Marocain Amine Harit.

L’ancien directeur général de l’AS Saint-Étienne, entre 2010 et 2015, puis agent de joueurs, Stéphane Tessier est le nouveau directeur administratif et financier de l’#OM. pic.twitter.com/RRYhq6Cpqx — OManiaque (@OManiaque) March 12, 2022

Stéphane Tessier pressenti à l’OM

Pour cela, Pablo Longoria devrait s’entourer très prochainement d’un nouveau directeur financier selon les informations du journal L’Équipe. Et il s’agirait de Stéphane Tessier, ex-directeur général de l’AS Saint-Étienne de 2010 à 2015. A voir si son arrivée va permettre d’épauler Pablo Longoria dans les problèmes qu’il peut rencontrer autour de la gestion financière du club.