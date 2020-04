OM – Un nouveau gros rebondissement à venir pour la fin de saison ?

Selon les informations du Parisien, le Premier ministre Édouard Philippe pourrait annoncer, ce mardi après midi, que les manifestations sportives, même à huis clos, ne seront pas autorisées en France avant le mois d’août…

A en croire les informations du journal le Parisien, la Ligue 1 pourrait finalement ne pas reprendre avant le mois d’aout. En effet le quotidien francilien indique que le Premier ministre Édouard Philippe pourrait annoncer, ce mardi après midi, que les manifestations sportives, même à huis clos, ne seront pas autorisées en France avant le mois d’août.

Hier, le président du conseil scientifique sur le coronavirus, Jean-Paul Delfraissy, s’était d’ailleurs montré défavorable à la reprise du football :

« A la question de savoir si les stades devaient être rouverts, la réponse pour l’instant est non, puisque tous les lieux où il peut y avoir du public de façon importante ne seront pas ouverts à partir du 11 mai, la On se donne quelques semaines. On regarde ce qui se passe ». Jean-Paul Delfraissy – Source BFM TV

Si tel est le cas, il sera extrêmement compliqué de finir la saison en cours.