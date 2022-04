OM : Harit, Kamara, Payet… en mode fou rire !

Prochainement, les joueurs de l’OM vont s’affronter dans le jeu « Read My Lips » organisé par Prime Vidéo. Dimitri Payet, Amine Harit, Valentin Rongier, Boubacar Kamara et Pau López seront à l’honneur.

C’est un nouveau jeu qui attend les joueurs de l’OM. Après être apparus dans l’émission « Le Vestiaire » diffusée sur RMC Sport lundi soir, il sera à nouveau possible de voir les Olympiens comme on ne les a jamais vus. Prime Vidéo a décidé de les confronter dans un jeu « Read My Lips », qui sera disponible dès demain.

L’objectif du jeu est simple, il s’agit de faire deviner un mot ou une personne à quelqu’un en articulant le mieux possible. En effet, chacun des joueurs a un casque avec de la musique dans les oreilles et le seul moyen de deviner le mot est de lire sur les lèvres. Dans ce format, ce sont Dimitri Payet, Valentin Rongier, Amine Harit, Boubacar Kamara et Pau López qui s’affronteront dans ce jeu.