OM: Un nouveau recruteur sous le charme du club

Arrivé à Marseille il y a seulement quatre mois, Sergio Santomé, nouveau recruteur du club est déjà sous le charme de l’OM. L’homme au parcours atypique, place le Stade Vélodrome comme l’un de ses plus beaux souvenirs au niveau de l’ambiance.

C’est Pablo Longoria qui a placé l’ancien journaliste Sergio Santomé, à l’intérieur de la cellule de recrutement de l’OM. Les deux hommes se sont connus à Valence, le président marseillais appréciait fortement les analyses du journaliste, et lui a ainsi proposé ce poste dans le club marseillais.

L’OM est grand– Santomé

Agé de 30 ans, l’ancien homme de média s’est confié pour La Provence :

« Cela ne fait que quatre mois que je suis au club, mais il est impossible de ne pas sentir à quel point l’OM est grand. Pour être honnête, quand je travaillais pour Valence et que je voyageais chaque semaine en Europe, c’est probablement le stade et les supporters qui m’ont le plus impressionné la première fois que je suis allé au Vélodrome, en 2019 pour un match contre Saint-Étienne. C’est un privilège et une grande responsabilité de travailler pour un club où vous sentez que la ville entière respire et vit le football au quotidien » Sergio Santomé— Source: La Provence (06/06/21)