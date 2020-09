OM : Un nouvel acteur (marketing) dans le conflit Neymar/Alvaro ?

Neymar a accusé le défenseur de l’OM, Alvaro, d’avoir prononcé des insultes racistes à son égard lors du dernier PSG/OM. Depuis, la rumeur d’images montrant le Brésilien insulter, de manière raciste également, Hiroki Sakai a été évoquée…

Et selon le journal espagnol AS, ce dernier élément fait peur à l’équipementier personnel de la star parisienne.

Équipementier, PUMA, qui se trouve être le même que celui du club marseillais. Selon les informations de AS, la marque allemande se serait convertie en intermédiaire afin de trouver un accord entre les deux joueurs qui mettrait fin à l’enquête.

Même pour une affaire aussi grave dans les accusations, c’est le business qui va tout régler ?

On a apporté notre soutien à Alvaro — Sanson

« On a apporté tout notre soutien à Alvaro. Des matchs très importants arrivent, contre Metz et surtout Lyon. Il faut passer au-dessus de ça pour être performants. Comme tous les joueurs dans sa situation, émotionnellement, c’est très fort, très compliqué. C’est un grand garçon, il est concentré sur ses performances mais c’est difficile de ne pas être perturbé »

Morgan Sanson – Source : Conférence de presse 24/09/20



Pour rappel, la commission de discipline de la LFP a indiqué, dans un communiqué, que le dossier Neymar/Alvaro sera traité le 30 septembre prochain. De son côté, L’Espagnol continue de nier les faits et s’est même entretenu avec des supporters marseillais pour éclaircir la situation.