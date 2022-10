OM : Un olympien présent dans l’équipe type de la journée de Ligue des Champions

L’UEFA a dévoilé l’équipe type de la 3ème journée de Ligue des Champions et un joueur marseillais en fait partie.

Auteur du deuxième but face au Sporting, mais aussi d’une passe décisive lors du but de Balerdi, Amine Harit a réalisé un match exemplaire et mérite sa place dans l’équipe-type.

Le onze type de la troisième journée de Ligue des Champions : Diogo Costa (Porto) – Alexander-Arnold (Liverpool), Di Lozenzo (Naples), James (Chelsea) – Rabiot (Juventus), Harit (OM), Di Maria (Juventus) – Rodrygo (Real Madrid), Raspadori (Naples), André Silva (Leipzig), Mané (Bayern Munich).

A LIRE AUSSI : OM : Gros débat sur la formation de l’Olympique de Marseille !

Tu gagnes avec la manière et sans ton public

« Aujourd’hui, j’y crois. Battre l’équipe qui avait réalisé le meilleur parcours jusque-là n’est pas anodin. Tu gagnes avec la manière et sans ton public, et d’un coup tous les voyants sont au vert. Le résultat conditionne la suite et met l’OM dans de bonnes dispositions. Il faut être dans les deux. Ce résultat combiné au nul de Francfort et Tottenham est très favorable. Les joueurs du Sporting ne sortent pas de ce match indemnes. Ils doivent s’interroger, car, au-delà du cas du gardien, le reste de l’équipe n’a pas brillé. Et là, à mi-parcours, plus personne n’a droit à l’erreur pour se qualifier. Le Sporting, qui avait fait un parcours parfait, est peut-être celui qui est le plus dans le doute. C’est quand même un paradoxe. Mais selon moi, l’autre challenge de l’OM est de battre Tottenham à domicile ». Elie Baup – Source: La Provence (06/10/2022)