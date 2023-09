La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille en provenance de l’Atlético Madrid pour 13 millions d’euros, Renan Lodi a immédiatement apporté une stabilité à la défense marseillaise. Le latéral gauche, qui se distingue par sa qualité technique, de centre et de percussion, est rapidement devenu incontournable dans le système de jeu prôné par Marcelino.

Les débuts de Renan Lodi à l’OM sont très convaincants. Arrivé pour 13 millions d’euros en provenance de l’Atlético Madrid, le latéral gauche de 25 ans a directement apporté une stabilité défensive. « Il sait aussi bien défendre que prendre son couloir. « Il sait aussi bien défendre que prendre son couloir, a souligné le milieu olympien Geoffrey Kondogbia, qui a été champion d’Espagne avec lui à l’Atlético en 2021. Il a été très important cette saison-là, avec des buts et des passes décisives. J’ai en mémoire un match contre Osasuna. On est en train de perdre, on risque de lâcher le titre. C’est lui qui égalise pour nous faire revenir et on finit par gagner (2-1, le 16 mai 2021). Il est très attachant, très humble, toujours là pour aider les autres », a-t-il ajouté.

Un latéral réputé pour sa technique depuis ses débuts

Formé à l’Athletico Paranaense, l’international brésilien montre des qualités et une maturité dans le jeu: « C’était un garçon spécial, avec un grand potentiel. Il avait une idée très claire de ce qu’il voulait, a constaté Tiago Nunes, son entraîneur à l’Athletico chez les jeunes et les pros. On a franchi les étapes ensemble et il avait beaucoup de personnalité sur le terrain. Il n’avait pas peur de s’exposer et de jouer dans des environnements hostiles. J’ai dû lui montrer qu’il fallait être plus résilient pour enchaîner au top niveau, mais l’essentiel est venu de lui », a-t-il poursuivi. Lors de son unique saison en professionnelle à Paranaense, il côtoie l’ancien marseillais Lucho Gonzalez, qui est fasciné par son talent: « C’est un mec extraordinaire , un phénomène très technique. A chaque fois qu’il a le ballon, il prend une décision positive ».

Sous les ordres de Diego Simeone, Renan Lodi a eu l’occasion de disputer la Ligue des Champions à de nombreuses reprises. Il a rendu hommage au technicien argentin lors de sa conférence de presse de présentation: « J’ai beaucoup appris à l’Atlético de Madrid avec Diego Simeone. Notamment insisté sur la partie offensive. J’ai aussi appris à regarder le foot différemment, il veut tirer le maximum des joueurs, il ne nous lâche jamais ! Il veut prendre le meilleur de ce qu’il y a en nous et de ça, je ne peux que le remercier ».

Malgré une fin compliquée entre le Cholo et son joueur, au point où le brésilien est poussé vers la sortie et envoyé en prêt à Nottingham Forest, Simeone reste élogieux à son égard: « Il a toujours eu l’engagement nécessaire quand on a fait appel a lui, en tant que titulaire ou en cours de match, et nous lui en sommes reconnaissants« .

Tudio De Melo, intérimaire entre l’Europe et le Brésil, reconnaît les capacités du joueur: « Ça fait longtemps qu’il réussit de très bonnes choses et il est devenu un joueur plus complet à Madrid. Il attirait déjà l’attention au Brésil, où tout le monde a pu voir son talent à l’Athletico Paranaense ».

L’ancien attaquant du LOSC, impliqué dans le transfert de Lodi, lui a conseillé de rejoindre Marseille: « Je lui ai dit, si tu vas à l’OM, que tu fais des bons matchs, tu vas en sélection, c’est obligé. Renan fait toujours des choix sportifs. Il a tout de suite été séduit par la possibilité de rejoindre l’OM, pour jouer l’Europe dans un grand club, une ambiance magnifique ».