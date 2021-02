OM : Un point, le trio Khaoui / Dieng / Henrique n’a pas récidivé et triste Ligue 1

Les 3 enseignements du match de Nicolas Filhol en images et en texte ci-dessous après le triste match nul de l’Olympique de Marseille face à Nantes (1-1).

Première enseignement : L’OM prend un point

Décevant, l’OM arrive quand même à récupérer un point de son déplacement à Nantes. Cela permet aux marseillais de revenir à égalité du cinquième, en l’occurrence Rennes. Ces derniers joueront demain à Montpellier. Bon ça c’est si on veut vraiment être optimiste/ On ne parle plus du podium qui est à 16 points, alors que Paris et Lille n’ont pas encore joué. Car l’OM a été dans l ‘incapacité de faire basculer le match. Après un but cadeau, les marseillais ont juste été capables d’aller chercher un point, mais plus rien ensuite. Une prestation globalement médiocre.

Deuxième enseignement : Le trio Khaoui / Dieng / Henrique n’a pas récidivé…

Nasser Larguet avait décidé de ne pas changer une équipe qui gagne. Mais face à un bloc très bas made in Kombouaré, les jeunes attaquants marseillais ont été incapables de se créer des espaces. Khaoui n’a pas été bon dans les transmissions, Dieng a beaucoup bougé mais a peu ou mal été servi, Henrique a du mal à exister sans avoir d’espaces. Il faut dire que Payet n’a pas du tout été au même niveau technique que mercredi, même si sa seconde période a été meilleure. Larguet a d’ailleurs décidé de sortir le brésilien et le jeune attaquant sénégalais à la mi-temps pour tenter autre chose. Rongier a amené de l’énergie en seconde période, il est d’ailleurs à l’origine du but égalisateur de Payet…

Troisième enseignement : Triste Ligue 1

On a encore vu un match de Ligue 1 bien terne. La première mi-temps a été même une vraie purge. Le Nantes de Kombouaré qui tente de rester en première division joue bas, très bas. Et cet OM est bien en difficulté face à ce genre de bloc, le jeu collectif est insuffisant surtout quand ça ne suit pas techniquement. C’était moche et comme souvent en Ligue 1, cela a été un poil mieux juste avant l’égalisation de Payet, mais l’ensemble reste bien triste. Pas de quoi être emballé en attendant le prochain match…