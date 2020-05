OM : Après Aulas, un autre président de L1 prêt à se battre contre la décision de la LFP

La décision de la LFP ne semble pas satisfaire tout le monde. Après les menaces juridiques de Jean-Michel Aulas, un autre président a exprimé toute sa colère…

Suite à la décision de la LFP, Amiens et Toulouse joueront en Ligue 2 la saison prochaine. Une rétrogradation que n’accepte pas le président d’Amiens Bernard Joannin, qui menace juridiquement la LFP…

Je vais me battre pour faire valoir nos droits– Joannin

« Je vais me battre avec toutes mes équipes pour faire valoir nos droits car je pense que cette décision n’est pas juste. Nous allons attendre le procès verbal de ce Conseil d’Admnistration de la LFP puis le passage devant l’Assemblée générale et nous nous réservons le droit d’aller plus loin pour que la justice passe. Je ne peux pas contester la décision du Président de la République qui a pensé d’abord à la santé de ses concitoyens. Je la respecte. Là où je ne suis pas d’accord, c’est dans le manque d’humanité et l’injustice de la décision de la Ligue de football professionnel. Le basket, le hand ou le rugby n’ont pas prononcé de descentes. Mon premier sentiment c’est l’injustice car Amiens n’a pas pu défendre jusqu’au bout, sur le terrain, son maintien en Ligue 1. L’équité sportive n’est pas respectée. Je trouve cette décision injuste et mon rôle est de défendre l’Amiens SC » Bernard Joannin— Source: RMC Sport