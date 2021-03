OM : « Un problème politique » pour l’agent de Luis Henrique

Recruté l’hiver dernier pour 8M€, Luis Henrique commence à pointer le bout de son nez à l’OM. Le brésilien est un joker pour Sampaoli, un changement de coach validé par son agent…

Son agent, Cristiano Manica s’est confié à France Football. Il explique que le profil de Luis Henrique a tapé dans l’œil du nouveau président olympien, pas forcément dans celui de l’ancien coach André Villas-Boas. L’arrivée de Sampaoli offre plus de temps de jeu au jeune brésilien qui a compilé 3 passes décisives lors des deux premiers matches sous les ordres du technicien argentin. De quoi rassurer son agent…

« Pablo a été conquis par le profil de Luis Henrique. On a fait connaissance et il m’a dit : “Un jour, je viendrai le chercher.’’ (…) Pour moi, c’était un problème politique. Luis a été la victime collatérale d’une mésentente à la tête du club. (…) Luis n’a jamais râlé ou demandé des explications. Il en a profité pour bosser et savait que son tour allait venir ». Cristiano Manica – source : France Football (23/03/2021)