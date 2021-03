OM – Un proche de McCourt tranche : « Eyraud avait un objectif, sportif et financier. Et il n’a pas réussi! »

Frank McCourt a mis le temps, mais il a finalement décidé d’exfiltrer Jacques Henri Eyraud de son poste de président. JHE va être recasé au conseil de surveillance du club, un proche de l’homme d’affaires américain dresse un bilan de son mandat à la tête de l’OM…

L’entourage de Frank McCourt, qui vient d’arriver ce lundi à Marseille, ne veut pas non plus voir que le négatif dans le bilan de l’ex président Eyraud. On tente de mettre en avant le centre de formation ou encore les actions caritatives, en oubliant l’exploitation du stade Vélodrome. Pour autant, les critiques, même maitrisées sont là. Ses erreurs de compréhension du club et de la ville mais aussi son bilan sportif et financier sont pointés du doigt…

Eyraud, des maladresses et des erreurs sur ce qu’est l’OM pour les Marseillais

« Le bilan n’est pas si négatif. Il y a eu de bonnes choses avec la restructuration du centre de formation ou les actions sociales menées notamment pendant le confinement. Mais il n’a pas été toujours à l’écoute de Marseille. Il y a eu des maladresses et des erreurs sur ce qu’est l’OM pour les Marseillais. Au-delà de ça, il avait un objectif, sportif et financier. Et il n’a pas réussi. C’est la vie et l’actionnaire doit prendre les décisions en conséquence ». Un proche de McCourt – Source: L’Equipe (01/03/2021)