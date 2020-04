OM: Un rappeur parisien en vogue déclare sa flamme au club olympien !

Le rappeur Hatik, qui est à l’affiche de la série Canal + « Validé », a exprimé son amour pour Marseille et a révélé son joueur préféré…

Originaire de la région parisienne, le rappeur Hatik est aussi acteur dans la série « Validé ». Il a déclaré être un grand supporter de l’OM. Il a exprimé au micro de RMC Sport, son amour pour la Ville de Marseille mais a aussi comparé Thauvin à Payet…

J’adore la ville de Marseille– Hatik

« C’est une équipe dans laquelle je me suis reconnu avec des valeurs bien particulières. J’adore la ville de Marseille, quand je suis la-bas je suis vraiment trop bien. C’est ma deuxième maison, j’aime le côté ultra cosmopolite sans prise de tête, avec des gens très accueillants. C’est une bonne humeur générale. Mon joueur préféré à l’OM, c’est Thauvin même si j’aime beaucoup Payet. C’est dommage que Payet vu son niveau ne soit pas plus fort que ça, pour moi il a un talent naturel que n’a pas Thauvin. Et puis Payet, il a un « »bide » je suis désolé. » Hatik— Source: RMC Sport