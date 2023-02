OM : Un retour de taille et un absent dans le groupe face à Toulouse !

L’Olympique de Marseille affronte Toulouse ce dimanche soir au Stadium. Voici le groupe convoqué par Igor Tudor pour cette rencontre !

Pas de Samuel Gigot ce dimanche face à Toulouse ! Le défenseur est sorti sur blessure à Clermont la semaine dernière.

Gros retour de taille dans le groupe d’Igor Tudor ! Absent face au PSG et face à Clermont, Nuno Tavares est remis sur pied à quelques jours du second clasico ! Une belle nouvelle pour le coach croate qui a une nouvelle arme offensive pour cette rencontre face à Toulouse à l’extérieur.

Le groupe de l’OM

Gardien : Blanco, Pau Lopez

Défenseurs : Kabore, Kolasinac, Mbemba, Clauss, Balerdi, Tavares, Bailly

Milieux : Veretout, Rongier, Ounahi, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants : Payet, Sanchez, Vitinha, Under

👥 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 retenu par le coach 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 pour le déplacement à Toulouse ! 💥#TFCOM pic.twitter.com/SIRZ3V0yTw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 19, 2023

Déclarations d’avant-match

« Quand on regarde le match, surtout la première mi-temps, on était sur les mêmes standards qu’actuellement. Il y a des matchs où l’adversaire est très bon et ça a été le cas de Marseille, ils ont été très efficaces. Ce match est passé, le plus important était de réagir derrière. Marseille est un vrai rouleau compresseur, avec beaucoup d’impact. Il va falloir qu’on reste sur ce que l’on sait faire, mais en termes d’intensité de jeu, il va falloir que l’on monte d’un cran. Une des clés du match, c’est que contre une équipe comme l’OM, il faut être bon à peu près partout, qu’on soit bloc médian, bloc bas ou bloc haut. Il faudra être juste dans la conservation du ballon et évidemment, les attaques rapides, que l’on a bien utilisées contre Rennes, nous serons certainement très utiles contre Marseille. Tudor fait un très bon travail et on sait que travailler à Marseille ça n’est pas simple. Premièrement, c’était un joueur de grande qualité. J’ai beaucoup d’affection pour les joueurs croates, qui ont un grand mental. Il a su insuffler vraiment sa méthodologie, son style de jeu et pour tout ça il mérite le respect. » Philippe Montanier – Source : Conférence de presse (18/02/23)