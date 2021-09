OM : Un sanction pour Caleta-Car ? Les supporters marseillais sont très majoritairement contre !

Alors qu’il a finalement pris la décision de rester cette saison, le comportement de Duje Caleta-Car n’aurait pas été apprécié par Pablo Longoria qui, selon la Provence, réfléchirait à une sanction. Nous vous avons interrogé sur cette possibilité et vous êtes très largement contre…

Le mercato estival s’est terminé ce mardi avec un goût d’inachevé. Alors que Pablo Longoria comptait sur la vente de Duje Caleta-Car ou celle de Boubacar Kamara pour boucler son mercato, il s’est heurté au refus catégorique du Croate de partir. Pourtant, le défenseur central ne manquait pas de prétendants. En effet, depuis ces dernières semaines, West-Ham insistait pour le rapatrier. Mais dans les dernières heures, c’est surtout Wolverhampton qui aurait pu rafler la mise. En effet, l’équipe anglaise avait formulé une offre de 18 millions d’euros pour rapatrier Duje Caleta-Car. Une offre qu’était prêt à accepter l’OM. Toutefois, le Croate ne semblait pas emballé par le club anglais…

L’OM veut sanctionner Caleta-Car ?

Selon La Provence, le président olympien réfléchirait sérieusement à sanctionner le défenseur central, quitte à faire fondre sa valeur marchande. Deux options seraient envisagées : ne plus faire appel à lui ou l’envoyer avec l’équipe réserve, qui évolue en National 2.

Le choix du Croate, qui a refusé de partir, passe très mal. L’#OM réfléchit à la manière de répliquer #TeamOM https://t.co/D2pMoFYHEY — La Provence OM (@OMLaProvence) September 2, 2021

80% contre une sanction !

Le joueur vient d’être papa et n’a pas été convaincu par les offres des clubs anglais. Nous vous avons sollicité via notre compte Twitter pour connaitre votre sentiment sur cette situation. Vous avez été nombeux à participer (plus de 6000) et vous êtes largement contre une sanction. En effet 80% des votants sont opposés à ce choix…

Est ce que l’OM doit sanctionner Caleta Car ?#MercatOM #TeamOM #CaletaCar — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 2, 2021





« Doria n’a rien à envier à Caleta Car » — Passi

« Par rapport à l’arrivée de Luis Henrique, il faut que Marley Aké le mange ! Pour Stéphane Sparagna, à l’arrivée de Doria, le Brésilien n’a pas joué un match. L’essentiel c’est lorsqu’on a des qualités de croire en elles, continuer de travailler et s’améliorer tous les jours. Sparagna n’est pas parti parce que Doria jouait. Un garçon comme Doria en matière de qualité et de potentiel, je sais pas ce qu’il a à envier à Duje Caleta-Car. Sauf que pour le Brésilien, on lui a fermé la porte, et pourtant on est allé le chercher. Je crois que c’est un faux problème lorsqu’on a les qualités comme Maxime Lopez ou Kamara qui ont finalement réussi à jouer des matchs. Non, lorsqu’on a les qualités il faut les démontrer et se battre tous les jours. » Franck Passi – Source : DFM (16/11/2020)