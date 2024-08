OM : Un seul joueur de l’OM dans le onze type de l’Equipe !

L’OM n’a pas manqué son retour en Ligue 1 ce week-end. En s’imposant largement à Brest, les hommes de De Zerbi ont livré une belle prestation notamment sur le plan offensif.

Comme à chaque journée de championnat, le journal l’Equipe donne son traditionnel onze type des meilleurs joueurs du week-end en Ligue 1. Le festival offensif des marseillais lors de la large victoire à Brest (1-5) n’est pas passé inaperçu. Un seul joueur de l’OM figure toutefois dans l’équipe type composée par le quotidien sportif. Il s’agit de l’anglais Greenwood auteur d’un doublé pour sa première apparition en Ligue 1.

L’équipe type du journal l’Equipe

A lire aussi : Mercato OM : Une arrivée imprévue en attaque qui change beaucoup de choses ?

En conférence de presse d’après match l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi a analysé la prestation des ses joueurs :

«Nous avons marqué des buts avec notre style. Mais si vous me posez la question sur la gestion de la possession de balle, je vous dis que nous pouvons faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Toutes les grandes équipes européennes ont toujours le pourcentage de possession de balle supérieur aux autres. Si on doit souffrir parce que l’adversaire le mérite, alors je dirais que, modestement, on se défend sur ce point-là. Mais on a gâché trop de ballons, on a joué de façon trop timide en première période. Lirola, Merlin, Cornelius, Murillo doivent savoir mieux gérer le ballon, comme les attaquants. Parce que les attaquants doivent savoir attaquer les espaces, conclure les actions, mais ils doivent aussi savoir conserver la balle proprement, avec personnalité, avec courage. On travaille, mais on doit améliorer tellement de choses», a-t-il expliqué, avant d’évoquer son trio offensif.

«Luis Henrique, Greenwood et Elye Wahi sont tous des joueurs qui font mal sur les contres. Mais ils ont aussi les qualités pour conserver la balle et gérer le tempo du jeu. Avoir le ballon, ça ne veut pas dire ne pas savoir quoi faire. Avoir le ballon, ça veut dire, préparer la phase défensive, faire sortir l’adversaire du match. Toutes ces choses sont à améliorer, on y arrivera avec le temps et je le dis après le 5-1. Wahi ne s’est entraîné qu’un seul jour avec nous.»

