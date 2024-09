OM : Un simple « coup » ou inquiétude pour Koné ?

L’OM s’est incliné face à Strasbourg (1-0) lors du match de clôture de la 6e journée de Ligue 1 ce dimanche. Le coach olympien Roberto De Zerbi a été interrogé sur les premières minutes d’Adrien Rabiot entrée en cours suite à la blessure de Koné. L’international canadien aurait pris un coup…

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille Roberto de Zerbi s’est exprimé en conférence de presse d’après match suite à la défaite de son équipe face à Strasbourg ce dimanche soir (1-0). Le technicien italien a été interrogé sur la première d’Adrien Rabiot entré en jeu pour remplacer Ismaël Koné. Selon les propos relayés par l’Equipe, le milieu canadien aurait reçu un coup. « Rabiot devait jouer moins de trente minutes mais la blessure de Koné, qui a pris un coup, a accéléré les choses. C’est un joueur important, il a effectué une bonne entrée en jeu mais il n’est pas encore à 100 %, pas encore prêt à débuter un match. »

La blessure de Koné, qui a pris un coup — De Zerbi

Qu’en est-il vraiment ? A l’heure actuelle aucune information n’a été communiqué par le club, le joueur lui est sorti en pleurs du terrain…

Il était deg. J’espère plus de peur que de mal. pic.twitter.com/YWcDAFbwxJ — Sananbave (@Sananbave) September 30, 2024



Le milieu de terrain de l’OM Pierre-Emile Højbjerg a de son côté clairement fait savoir que son équipe s’est fait surclassé dans l’engagement par les Strasbourgeois : « Félicitations à Strasbourg, ils nous ont rendu le match difficile. Ils ont bien pressé, ils ont bien joué. Je trouve que l’on n’a pas été à la hauteur de notre niveau. En termes d’intensité on était aussi en dessous et il faut très vite s’améliorer. On doit très vite changer de rythme pour monter en intensité pour aller chercher des points comme on l’a fait jusqu’à présent, »a déclaré Højbjerg au micro de DAZN