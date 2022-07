OM: Un spécialiste du foot italien décrit Igor Tudor

Jorge Sampaoli a annoncé son départ de l’Olympique de Marseille ce vendredi. Le coach argentin devrait être succédé par Igor Tudor. D’après nos informations, il devrait être à Marseille dès lundi. Un accord verbal a été trouvé entre Longoria et le Croate. Mais quel genre de coach est l’homme de 44 ans ? Elément de réponse avec Yohann Crochet…

A moins d’un retournement de situation, Igor Tudor devrait bien être le nouvel entraîneur de l‘Olympique de Marseille après le départ de Jorge Sampaoli. Selon nos informations, le coach croate a trouvé un accord avec Pablo Longoria et est attendu ce lundi à Marseille.

La possession pas un élément important de son jeu– Crochet

« La méthode Tudor ne fait pas de la possession un élément important de son jeu, mais l’agressivité au moment de la récupération du ballon est essentiel. Son but est d’agresser les adversaires pour qu’ils ne peuvent pas installer leur jeu. L’Hellas Verone c’était l’équipe qui pressait le plus sans ballon en Serie A. Son équipe est organisée en 3-4-2-1, il n’a pas souhaité rester car il ne reste pas très longtemps dans les clubs. Sa philosophie est totalement différente de celle de De Zerbi, Tudor c’est plus physique et agressif. Ce qui plait aux joueurs, c’est l’intensité qui met dans les entrainements. Il faudra que les joueurs s’habituent à un nombre de course important. » Johann Crochet— Source: RMC (01/07/22)

On a un candidat en tête — Longoria

« On a déjà commencé à travaillé sur la suite. On a des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête, c’est la piste qu’on va privilégier. On veut donner du caractère. On doit donner un projet d’évolution. L’équipe commence sa préparation lundi. Notre objectif est d’avoir le coach d’ici la fin de semaine » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (01/07/22)