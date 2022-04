OM : Un spécialiste explique l’attitude des supporters du PAOK !

Cela fait une semaine que les tensions entre supporters du PAOK et de l’Olympique de Marseille se sont intensifiés. Un spécialiste du football grecque, Sotiris Millios, explique à So Foot d’où vient cette violence.

L’Olympique de Marseille a reçu il y a une semaine le PAOK Salonique au Vélodrome. Les tensions entre les supporters ont démarré dans la ville puis ont continué dans l’enceinte de l’OM durant une grande partie de la rencontre entre les deux clubs.

c’est comme Marseille, ils détestent tout le monde, mais ils sont aussi détestés par tout le monde — Millios

Interrogé par So Foot, un spécialiste du football grecque, Sotiris Millios, explique d’où vient la violence des supporters du PAOK… Il les compare notamment aux Marseillais puisque quelques petites choses les lieraient entre eux.

« Les habitants de Salonique voient de l’injustice partout. Dans les finances publiques, par exemple, ils sentent que les investissements ne sont jamais pour eux. Dans le sport, c’est la même chose. On peut dire que c’est comme Marseille, ils détestent tout le monde, mais ils sont aussi détestés par tout le monde. Aujourd’hui, il y a moins de violence qu’avant. Depuis le rachat par Savvidis, le PAOK est devenu plus fort. Le club a surtout trouvé un boss vraiment solide et a retrouvé de bonnes bases. Tout ça a calmé les supporters. Je pense que c’est mieux pour tout le monde d’annuler leur voyage à Thessalonique avant même l’interdiction de déplacement ne soit rendue officielle » Sotiris Millios – Source : So Foot (14/04/22)

Lucescu continue la provocation avec les supporters

En conférence de presse après la rencontre, le technicien de l’équipe grecque Răzvan Lucescu pointait du doigt la manière dont son équipe a été accueillie. Ce mercredi, il a décidé d’en remettre une couche et il a continué de provoquer la veille du match.

« Je ne regrette pas mes propos. Je pense que ce n’était pas correct. Plutôt que de critiquer ce que j’ai dit, je pense qu’il faudrait mieux que les gens en France critiquent ce qu’il s’est passé avec les fans de Marseille et avec l’organisation. » Răzvan Lucescu – Source : Conférence de presse (13/04/2022)

